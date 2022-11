Morreu Wilko Johnson, guitarrista dos Dr Feelgood

Wilko Johnson, guitarrista da banda Dr Feelgood e nome importante do punk britânico, morreu esta segunda-feira, 21 de novembro, aos 75 anos,

A notícia foi dada pelo jornal The Guardian, citando a família do músico. Wilko Johnson recebera um diagnóstico de cancro pancreático em 2013, escolhendo não fazer quimioterapia. Nesse ano, os médicos disseram-lhe que tinha entre 9 a 10 meses de vida. Porém, em 2014 lançou o álbum “Going Bach Home” com Roger Daltrey e, pouco depois, anunciou que estava livre do cancro, após ter retirado cirugicamente um tumor de três quilos.



Em atualização