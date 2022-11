Jack White também abandonou o Twitter: “Estás a tentar ajudar um fascista para depois te baixarem os impostos”

Jack White abandonou o Twitter. O músico partilhou, via Instagram, uma carta aberta onde justifica a sua decisão, que veio na sequência da compra daquela rede social por parte de Elon Musk e do regresso de Donald Trump, suspenso desde janeiro de 2021.

“Voltaste a dar ao Trump a plataforma dele. Que nojo, Elon”, escreveu. “Isso é uma idiotice. Porque é que não és honesto?”.

“Pessoas como tu e o [podcaster] Joe Rogan (que dão voz a gente como o Alex Jones [teórico de extrema-direita]) começam a ganhar muito dinheiro, detestam pagar impostos justos, e acham que mudarem-se para o Texas ou apoiarem um republicano qualquer vai ajudar-vos”, continuou.

“Queres dar uma plataforma a mentirosos e lavar as tuas mãos como Pilatos. O Trump foi removido do Twitter porque incitou à violência por várias vezes. Houve gente a morrer em resultado das suas mentiras e do seu ego”.

“Isto não tem a ver com ‘liberdade de expressão’; estás a tentar ajudar um fascista a ter uma plataforma, para depois te baixarem os impostos”, atirou.

Recorde-se que Donald Trump regressou ao Twitter após Elon Musk ter criado uma votação, deixando que fossem os utilizadores da rede a decidir se o ex-presidente voltava a ter acesso à sua conta; o “sim” acabou por ganhar pela margem mínima.