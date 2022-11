6 concertos que não vai querer perder no Super Bock em Stock: o guia essencial para o festival lisboeta

Começa esta sexta-feira, em Lisboa, a edição deste ano do festival Super Bock em Stock. Como habitualmente, o evento levará até várias salas - todas no eixo da Avenida da Liberdade - numerosos concertos a cargo de nomes internacionais, como Sudan Archives e Porridge Radio, e luxuosa prata da casa, como é o caso de Ana Moura, que dará no Capitólio o primeiro concerto de apresentação do seu novo álbum, “Casa Guilhermina”.

