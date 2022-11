Chad Kroeger (Nickelback): “Estou pronto para que o mundo nos volte a odiar”

O vocalista dos Nickelback, Chad Kroeger, anunciou estar “pronto para que o mundo nos volte a odiar”.

Kroeger falou à Audacy sobre o novo disco do grupo, e o rótulo que há muito lhes é colado: o de “pior banda do mundo”. “Brincamos com isso a toda a hora”, revelou.

Um sentido de humor que ficou vincado na resposta que deu à pergunta “que super-herói serias?”: “Seria o Capitão Bode Expiatório, para que pudéssemos levar mais no lombo que qualquer outro”.

Os Nickelback acabaram de editar o seu novo álbum de estúdio, “Get Rollin'”, que é também o seu primeiro disco desde 2017. Recentemente, ‘She Keeps Me Up’, tema de 2014, tornou-se viral no TikTok.