Jack White toca clássico dos Nirvana em concerto na Malásia: veja o vídeo

Jack White fez uma versão de ‘Heart-Shaped Box’, uma das canções mais conhecidas dos Nirvana, durante um concerto no passado dia 16 em Kuala Lumpur, capital da Malásia.

O concerto fez parte da “Supply Chain Issues Tour”, a nova digressão do músico, que lançou este ano dois novos álbuns: “Fear of the Dawn” e “Entering Heaven Alive”.

Veja o vídeo do momento em que White interpreta a canção que em 1993 foi o primeiro single extraído de “In Utero”, o terceiro e último álbum de originais da banda de Kurt Cobain: