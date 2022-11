Iggy Pop: “Nunca tinha percebido os Foo Fighters até os ver ao vivo”

Iggy Pop deu uma entrevista à rádio norte-americana Audacy, para falar sobre o seu próximo álbum de estúdio, “Every Loser”.

O disco será lançado a 6 de janeiro e irá contar com as colaborações de Duff McKagan (Guns N' Roses), Chad Smith (Red Hot Chili Peppers) e do falecido Taylor Hawkins (Foo Fighters).

Sobre este último, Iggy Pop afirma tê-lo conhecido em 2015, quando fez a primeira parte do concerto que os Foo Fighters deram na National Bowl, em Milton Keynes, Inglaterra.

“Nunca os tinha percebido até me posicionar na lateral de palco, a ouvi-los ao vivo", disse. “Ouvia [Hawkins] a tocar e era do outro mundo. Era muito à frente, poderoso e implacável, mas ao mesmo tempo muito detalhado. Era um tipo muito intenso, e tinha muita energia - como um cachorrinho demasiado grande”.