Nick Cave: “A liberdade é a dádiva compensatória que há no âmago do sofrimento” Pré-publicação do livro “Fé, Esperança e Carnificina”

Em “Fé, Esperança e Carnificina” Nick Cave aborda desassombradamente temas como a “crença, arte, música, liberdade, dor e amor”. Criado a partir de mais de 40 horas de conversas com o jornalista e escritor Seán O’Hagan, percorre a a vida de Cave, desde a infância até os dias atuais, passando pela ética de trabalho, os amores de toda a vida e os dramas que viveu nos últimos anos, devido à morte de dois filhos, temáticas também abordadas na entrevista publicada na última edição da revista do Expresso. O livro tem edição portuguesa prevista para este mês, com a chancela da Relógio d'Água, e é dele que a BLITZ apresenta, em pré-publicação, o excerto que se segue:

