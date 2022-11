Marido de Britney Spears tentou convencê-la a participar num ‘live’ de Instagram, mas a iniciativa descambou: “Não quero falar com eles”

Na passada quarta-feira à noite, Sam Asghari, marido de Britney Spears, falou em vídeo com quase três mil seguidores do Instagram, em direto da cama do casal, mas quando tentou convencer a cantora a participar as coisas não correram como esperava e acabou numa discussão.

“Posso mostrar-te ou não?”, perguntou Asghari a Britney, que não estava ciente do que se estava a passar e respondeu, confusa: “O quê? Mostrar-me o quê? De que estás a falar”. “Posso virar a câmara para ti?”, continuou o marido da cantora, ao que esta disse: “Não preciso de ver nada, eu sei! Estou sempre ‘live’”.

Depois de Asghari lhe explicar que estava a fazer um Instagram Live e de decidir terminar o vídeo, Spears ainda acrescentou, zangada: “Não quero entrar no vídeo. Não tenho nada a dizer. Não quero falar com eles, neste momento”. Veja o momento inusitado no vídeo, partilhado por contas de fãs da artista.