“A Gente Vai Continuar”: de Ana Moura a Sérgio Godinho, mais de 30 artistas prestam homenagem a Jorge Palma

Numa altura em que se encontra a celebrar 50 anos de carreira, Jorge Palma foi homenageado por mais de 30 artistas, entre os quais Ana Moura, Tatanka (Black Mamba), Tomás Wallenstein (Capitão Fausto), Rui Veloso, Rui Reininho, Salvador Sobral ou Carolina Deslandes.

A iniciativa partiu da Rádio Comercial, que convidou os músicos (lista completa abaixo) a cantarem ‘A Gente Vai Continuar’, canção lançada por Jorge Palma em 1982 no álbum “Acto Contínuo”, e que agora conhece novo arranjo de João Só.

Veja aqui o vídeo, realizado por André Tentugal, no qual participam Tiago Bettencourt, Aurea, Quatro e Meia, Nena, João Só, Tatanka, Héber Marques (HMB), Fernando Daniel, Mafalda Veiga, Tomás Wallenstein (Capitão Fausto), Rui Veloso, Virgul, Bárbara Tinoco, Ivandro, Miguel Araújo, João Pedro Pais, Syro, Carolina de Deus, Rui Reininho, David Fonseca, António Zambujo, Salvador Sobral, Ana Moura, Tim, Sérgio Godinho, Marisa Liz, Paulo Gonzo, Carolina Deslandes, Agir, Mariza, André Sardet, Carlão e os filhos de Jorge Palma, Vicente e Francisco Palma.

Este fim de semana, Jorge Palma termina a série de concertos à qual chamou Antologia. Depois de vários espetáculos dedicados a álbuns marcantes do seu percurso, no Palácio Baldaya e no Teatro Tivoli, em Lisboa, o veterano vai reunir o Palma's Gang. É a 19 e 20 de novembro, no Capitólio, em Lisboa