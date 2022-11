Neil Young explica o seu problema com o Spotify: “Soa tudo a um filme pixelizado”

Neil Young explicou o porquê de ter removido a sua música do Spotify, em nova entrevista com o radialista Howard Stern.

O músico apontou, principalmente, dois motivos: a fraca qualidade do som, e o facto de a plataforma ter dado espaço a Joe Rogan e às teorias da conspiração antivacinas que este propagou no seu podcast.

“Acordei certa manhã e ouvi alguém dizer que havia cientistas ou médicos a dizer qualquer coisa sobre a covid, sobre a quantidade de pessoas que estavam a morrer nos hospitais e sobre a desinformação", contou Young.

“Estavam a dizer que ele [Rogan] estava a dizer aquelas coisas de propósito, que sabia que não eram verdade, e havia gente a morrer. Liguei para o meu management e disse-lhes para me tirarem do Spotify”.

O músico afirmou ter conhecido Daniel Ek, o diretor-executivo do Spotify, no passado, e que este “parecia ter o coração no lugar certo”. Porém, “tudo passou a ter que ver com dinheiro, dinheiro, dinheiro”.

Questionado sobre o valor, em royalties, que perdeu com a sua saída do Spotify, Young disse “não saber nem querer saber”. “Há a Amazon, há a Apple [Music], há a Qobuz, três plataformas de streaming que tocam em alta fidelidade. Soa melhor nesses sítios. Para quê manter a minha música no Spotify, quando soa tudo a um filme pixelizado?”, questionou.