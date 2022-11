Quando os Rage Against the Machine dedicaram uma canção a José Saramago

Estávamos a 10 de julho de 2008 e os Rage Against the Machine eram cabeças de cartas do primeiro dia da segunda edição do festival então denominado Optimus Alive (hoje NOS Alive), no Passeio Marítimo de Algés.

Fim de noite. A multidão, que a organização estimava ter chegado aos 40 mil espectadores abandonava o recinto após o que a BLITZ descrevia como “um arrasador espectáculo dos Rage Against The Machine”, finalizado com uma explosiva ‘Killing In The Name’ que levantou poeira no então nada ‘alcatifado’ espaço festivaleiro à beira-Tejo. “A identificação do público com a mensagem política da banda refletia-se nas muitas t-shirts com a cara de Che Guevara, envergadas pelos espectadores”, pode ler-se na reportagem.

Pouco antes, testemunhava-se um dos momentos da noite em que Zack de La Rocha ensopou a sua camisa vermelha: à entrada do encore ouviu-se a Internacional Socalista e um até aí parco em palavras De La Rocha começou um breve discurso. “Uma dedicatória rápida”, anunciou o vocalista, para depois elogiar ao escritor português “as palavras, a escrita” e sobretudo “a sua postura relativamente aos direitos humanos”. Terminou a intervenção, exclamando: “José Saramago! José Saramago”. A seguir, os Rage Against the Machine começavam a tocar ‘Freedom’.

Veja ou recorde aqui: