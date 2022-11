Vêm aí os festivais de verão: NOS Alive e MEO Kalorama anunciam nomes na próxima semana

O NOS Alive, que em 2023 se realiza entre 6 e 8 de julho, vai anunciar os primeiros nomes do seu cartaz na próxima terça-feira, 22 de novembro. Será como que um tiro de partida para a época de festivais do próximo ano. Como sempre, as empresas produtoras destes eventos procuram anunciar alguns nomes antes do Natal de maneira a potencializar as vendas próprias da quadra natalícia. Este ano, devido à realização do Mundial de futebol do Catar, os anúncios decorrem ainda com maior antecedência. Relembre que a seleção de Portugal entra pela primeira vez em campo a 24 de novembro, em jogo contra a equipa do Gana.

Um dia antes do início da competição no Catar (isto é, no dia 23) serão anunciados os primeiros nomes da segunda edição do MEO Kalorama. O festival, que volta a ocupar o Parque da Bela Vista, em Lisboa, irá decorrer entre 31 de agosto e 2 de setembro. Outros festivais agendaram para mais tarde a divulgação dos seus cabeças de cartaz. É o caso do Super Bock Super Rock (a 13, 14 e 15 de julho de 2023, no Meco mas noutro local, segundo a organização) que só terá nomes anunciados depois de encerrada mais uma edição do Super Bock em Stock, que em 2022 se realiza no final da próxima semana, a 25 e 26 de novembro.

O MEO Sudoeste (9 a 12 de agosto de 2023) deverá ver os seus primeiros contratados serem conhecidos pouco antes do Natal. Já o Vodafone Paredes de Coura (16 a 19 de agosto de 2023) e o Primavera Sound (7 a 10 de junho de 2023, por enquanto sem name sponsor), não tem ainda data de anúncio previsto, sendo que o festival do Porto tem por hábito desvelar o seu cartaz depois da divulgação do elenco do congénere catalão. A esse propósito, diga-se que para as edições a realizar em Espanha (a habitual Barcelona e a novidade em 2023, Madrid) foi apresentado o nome dos Depeche Mode como cabeça de cartaz.