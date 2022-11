Os Maroon 5 anunciam concerto em Portugal no próximo ano: saiba os preços de todos os bilhetes

Os Maroon 5 anunciaram uma digressão mundial. Portugal faz parte da rota, com um concerto a 13 de junho de 2023 no Passeio Marítimo de Algés.

Organizado pela Everything Is New, o espetáculo terá bilhetes à venda a partir desta sexta-feira, às 10h. Os preços são:

Golden Circle - 90€

Plateia em Pé- 65€

Mobilidade Condicionada - 65€

Golden Circle Early Entry - 200€

Plateia em Pé - 160€

A banda liderada por Adam Levine vem apresentar “Jordi”, o mais recente álbum de originais, onde se pode encontrar ‘Beautiful Mistakes’, single em parceria com Megan Thee Stallion.

Formados em 1994 em Los Angeles, os Maroon 5 venderam mais de 135 milhões de discos ao longo da carreira, tendo conhecido o sucesso logo ao primeiro álbum, “Songs About Jane”, com sucessos como ‘This Love’ e ‘She Will Be Loved’.