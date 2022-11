Filmes sobre Leonard Cohen, The Strokes, Clã e Rui Reininho no festival Porto/Post/Doc

Começa esta quarta-feira, no Porto, o festival de cinema Porto/Post/Doc, cuja secção Transmission contempla vários documentários sobre música.

A estreia nacional de “Hallelujah: Leonard Cohen, A Journey, A Song”, filme de Daniel Geller e Dayna Goldfine sobre a história da canção de Leonard Cohen, é um dos destaques desta secção. O filme será exibido na cerimónia de abertura do certame, a 16 de novembro, no Coliseu do Porto, às 21h30, e no próximo dia 25, no Passos Manuel, às 22h.





Também em exibição estará “Na Sombra - In the Shadow”, sobre a preparação e o lançamento do mais recente álbum dos Clã, “Véspera”: um processo interrompido pela pandemia. Filmado em modo de diário, o filme de Joana X pode ser visto no Passos Manuel a 17 de novembro, às 22h, e a 19, às 19h30.

“A Viagem do Rei”, documentário de João Pedro Moreira sobre Rui Reininho, descrito como um “road movie mental”, será exibido também no Passos Manuel, a 21 de novembro às 22h e a 26 às 16h.





Inspirado no livro de Lizzy Goodman, “Meet Me In the Bathroom” acompanha o surgimento, há cerca de 20 anos, de várias bandas em Nova Iorque, como Strokes, Yeah Yeah Yeahs, Interpol ou LCD Soundsystem. O filme de Dylan Southern e Will Lovelace pode ser visto no Passos Manuel a 18 de novembro, às 22h, e a 20, às 17h30.

Pode saber mais sobre a secção musical do Porto/Post/Doc aqui.