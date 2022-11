Ana Moura: “Interessei-me pela música do Pedro Mafama, conhecemo-nos e, pronto, apaixonei-me. Ele andava perdido de amores por outra pessoa”

A relação de Ana Moura e Pedro Mafama está bem presente em “Casa Guilhermina”, o novo álbum da fadista: além do dueto em ‘Agarra Em Mim’, o músico é, também, um dos produtores do disco. No Posto Emissor, Moura recorda o início de uma história que passou de profissional a amorosa e inspirou a canção ‘Sozinha Lá Fora’: “Interessei-me pela música do Pedro Mafama, conhecemo-nos e, pronto, apaixonei-me. Ele andava perdido de amores por outra pessoa. Desencontros”.

“Nós partilhamos aquilo que queremos partilhar, de forma livre", esclarece também a fadista, sobre o facto de o casal ter assumido a relação publicamente, "tanto eu como o Pedro trabalhamos em casa e as nossas vidas profissionais cruzam-se, estão ligadas, portanto, isso é uma coisa bonita. E uma coisa bonita de ser partilhada, também”.

