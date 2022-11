Ana Moura: “Sou uma pessoa reservada. O Pedro diz-me muitas vezes ‘Ana, mas tu não desabafas? Tens de desabafar sobre as tuas coisas’”

Defendendo que “Casa Guilhermina”, o novo álbum, inclui canções “muito pessoais”, Ana Moura assume, no Posto Emissor, que tem uma personalidade muito contida. “Sou uma pessoa reservada. O Pedro [Mafama, companheiro e colaborador] diz-me muitas vezes ‘Ana, mas tu não desabafas? Tens de desabafar sobre as tuas coisas’".

“Tenho dificuldade em desabafar coisas mais íntimas e coisas que me acontecem porque me sinto muito exposta. Gostava de ter essa capacidade”, acrescenta, "curiosamente, não sinto isso aqui neste álbum. Quem sabe este álbum até me ajude a transformar-me nesse sentido”.

