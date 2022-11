Ana Moura: “Toda a minha vida ouvi: ‘Ah, a Ana Moura tem sucesso por causa daquele manager ou deste produtor’”

Ana Moura, que acaba de editar o novo álbum “Casa Guilhermina”, é a mais recente convidada do Posto Emissor, tendo falado no podcast da BLITZ sobre a desvalorização que sentiu, ao longo da sua carreira, pelo facto de trabalhar com homens.

“Toda a minha vida ouvi: ‘Ah, a Ana Moura tem sucesso por causa daquele manager ou deste produtor’”, começa por defender a fadista, "quando deixei toda a minha equipa [anterior] pensei: só quero saber o que vai agora na cabeça das pessoas que sempre disseram essas coisas. Mesmo assim, ainda ouço: ‘OK, ela está a fazer isto porque é o Pedro Mafama’. Mas fui eu que fui buscá-lo, a muito custo”.

Ouça a resposta completa a partir dos 34 minutos e 23 segundos.