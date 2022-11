Confusos e incrédulos: como os jovens da Geração Z reagem à música dos Slipknot

O popular canal de YouTube “…React” publicou um novo vídeo, onde os Slipknot são apresentados às gerações mais novas.

A reação da chamada Geração Z (nascida entre 1997 e 2012) é, sobretudo, de espanto. Ao ser confrontado com os vídeos de ‘Wait and Bleed’ ou ‘The Dying Song (Time To Sing)’, houve quem traçasse um paralelo com o cinema de terror: “Isto é o filme ‘A Purga’?”. “Se eu tivesse visto isto na televisão aos 8 anos tinha feito xixi pernas abaixo”, diz um dos jovens do painel.

Mas também há, claro, quem tenha deixado elogios. “Não é a minha praia, mas parece incrível. Não vou mentir, toda a gente aqui parece que se está a divertir”.

Veja o vídeo: