Ana Moura: “Muita gente deixou de se identificar com a minha música. Escrevem-no, mas ainda nem sequer ouviram este disco. Calma!”

Ana Moura editou esta sexta-feira o álbum “Casa Guilhermina”, no qual vai para lá do fado e apresenta canções que incorporam elementos de diferentes géneros musicais. No Posto Emissor, a fadista reflete sobre as impressões que tem recebido acerca da nova sonoridade: “Muita gente deixou de se identificar com a minha música. Escrevem-no, mas eu sinto-me realizada com aquilo que estou a fazer”.

“Não tenho a pretensão de agradar eternamente e a toda a gente", continua a artista, “obviamente, há comentários que me deixam um bocadinho mais de coração partido, mas as pessoas ainda nem sequer ouviram este disco, só ouviram algumas músicas, portanto: calma!”.

Ouça a resposta completa a partir dos 13 minutos e 31 segundos.