Aí está “Only the Strong Survive”, o novo disco de Bruce Springsteen: compare as versões do ‘Boss’ com os clássicos da soul que o inspiraram

Foi esta sexta-feira editado o novo álbum de Bruce Springsteen, “Only The Strong Survive”, composto por 15 versões da música soul, que evocam alguns clássicos dos lendários catálogos da Motown, Gamble and Huff e Stax, entre outras editoras.

O 21.º trabalho de estúdio de Springsteen inclui, além da interpretação de Springsteen, a participação vocal de Sam Moore e contribuições da E Street Horns (secção de metais), arranjos de cordas de Rob Mathes e coros de Soozie Tyrell, Lisa Lowell, Michelle Moore, Curtis King Jr., Dennis Collins e Fonzi Thornton.

“Sempre quis fazer um disco onde tivesse apenas de cantar. Haverá melhor base do que o grande cancioneiro norte-americano dos anos 60 e 70?”, questiona o músico no texto de apresentação do disco. “Inspirei-me em Levi Stubbs, David Ruffin, Jimmy Ruffin, Iceman Jerry Butler, Diana Ross, Dobie Gray e Scott Walker, entre muitos outros. Tentei fazer-lhes justiça, bem como aos fabulosos compositores desta música gloriosa. O meu objetivo é que os públicos modernos experienciem a beleza e a alegria que eu próprio encontrei quando os ouvi pela primeira vez”, acrescenta.

Propomos-lhe uma playlist onde pode ouvir as 15 canções de Springsteen lado a lado com os originais (ou versões mais populares) que inspiraram o “Boss”, interpretados por nomes como Jerry Butler, Commodores, Frank Wilson, William Bell, Walker Brothers, Temptations e Diana Ross & The Supremes.