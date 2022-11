Nick Cave recorda a morte do filho adolescente: “Tivemos medo que o seu irmão gémeo se desintegrasse. Tememos o pior”

Nick Cave recorreu à sua experiência pessoal para responder à carta de uma fã que escreveu para o site Red Hand Files, contando que a sua irmã gémea, de apenas 23 anos, está a morrer. “Como posso deixar de sentir esta dor, ansiedade e tristeza?”, perguntou a leitora.

“Quando o Arthur morreu, um dos nossos maiores medos era a reação do Earl", escreveu Nick Cave, referindo-se à morte do seu filho de 15 anos, que tinha um irmão gémeo. “Os gémeos nunca tinham estado separados e eram extremamente próximos. Eu e a Susie [sua mulher] tentámos apanhar os cacos de um rapaz que pensávamos que se ia desintegrar perante o peso devastador da perda do seu irmão.”

“Como o Arthur morreu numas férias escolares, a escola preparou uma rede de apoio composta por terapeutas, para o seu regresso. Todos nos preparámos para o pior. Certa manhã, o Earl estava na cozinha, virou-se para nós e disse: ‘O que quer que aconteça agora, é para o Arthur’. Na altura não percebi o que ele quis dizer”, confessa Nick Cave.



“Então o Earl voltou à escola, aplicou-se e trabalhou muito. Esperávamos que acontecesse o pior, mas não aconteceu. Começou a ter aulas de representação e tornou-se muito bom nisso. Estava muito motivado e começaram a acontecer-lhe coisas boas”, diz, falando dos papéis que o filho conseguiu em filmes - e não só. “Deixou a escola, conheceu uma rapariga e apaixonou-se. Manteve-se sempre próximo de mim e da Susie, olhando por nós de forma quase paternal. Ficámos deslumbrados com o adulto em que se tornou.”

“Não sei o que vive dentro do Earl, nem o que ele teve de passar, mas é um jovem forte, engraçado e extraordinariamente bondoso, muito espirituoso e com um risco generoso. Não sei que tipo de escuridão transporta consigo, quais as suas raivas e mágoas, mas sei que consigo ver o seu irmão nele, na sua forma de ser e no rumo que seguiu", conclui Nick Cave, enviando uma mensagem de conforto à sua fã.