Johnny Depp participou no desfile da coleção de roupa de Rihanna e ninguém percebe muito bem o que foi lá fazer

Johnny Depp foi um dos convidados especiais do desfile da nova linha da Savage X Fenty, marca de lingerie de Rihanna, e vários seguidores da artista de Barbados mostraram-se indignados e questionaram a presença no evento do polémico ator, que este ano venceu em tribunal o processo de difamação contra a ex-mulher, Amber Heard, que o tinha acusado de violência doméstica.

Durante o desfile, que é mais um espetáculo do que um desfile, o ator surge a andar, ao som de ‘So Fresh, So Clean’, canção dos OutKast, numa floresta enevoada, usando um longo roupão castanho. Entre as reações de fãs de Rihanna, há quem diga “Ela não pode estar a falar a sério”, “É tão estranho a Rihanna ter convidado o Johnny Depp para o desfile” ou “Com tantos homens bonitos e que não causam problemas em Hollywood, o Johnny Depp é aquele de que te vais lembrar?”.

Uma das pessoas que se insurgiu contra a presença de Depp foi Olly Alexander, dos Years & Years, que no passado deu a cara pela marca de Rihanna. O cantor e ator britânico partilhou uma notícia sobre o assunto e juntou-lhe um smiley triste, tendo depois assumido, num comentário, que não voltaria a usar artigos da Savage X Fenty.



Além de Depp, participaram também no evento, intitulado “Savage X Fenty Vol. 4”, artistas como Anitta, Burna Boy, Cara Delevingne, Taraji P. Henson, ou Simu Liu. O desfile/espetáculo ficará disponível nos próximos tempos na plataforma de streaming Amazon Prime.