Elon Musk suspendeu as contas de vários atores que o parodiaram no Twitter

Cresce o número de atores verificados no Twitter que viram as suas contas suspensas, depois de terem parodiado o novo dono daquela rede social, Elon Musk.

As humoristas Sarah Silverman e Kathy Griffin foram suspensas da plataforma, depois de terem mudado os nomes das suas contas no Twitter para “Elon Musk”. Rich Sommer, ator de “Mad Men”, terá também sido suspenso, de acordo com o “NME”.

O objetivo era trollar o oligarca, que depois de ter prometido uma maior “liberdade de expressão” no Twitter anunciou que “todas as contas a fingir que são outra pessoa, sem mencionarem que são ‘paródia’, serão suspensas permanentemente”.

A medida surgiu após vários utilizadores do Twitter terem alterado o seu nome e imagem de perfil para os de Musk, em protesto contra a possibilidade de o selo de verificação naquela rede poder vir a ser pago.