No Rock and Roll Hall of Fame, os Duran Duran revelaram que Andy Taylor está a lutar contra um cancro

O ex-guitarrista dos Duran Duran, Andy Taylor, encontra-se a lutar contra um cancro na próstata.

A revelação foi feita pelos seus antigos colegas, durante a cerimónia deste ano do Rock and Roll Hall of Fame, em Los Angeles, nos EUA.

Impossibilitado de marcar presença na cerimónia que abriu as portas da banda britânica ao Hall of Fame, Andy escreveu uma carta que foi lida, durante o evento, pelo vocalista Simon Le Bon. Mais tarde, a missiva foi publicada no website oficial dos Duran Duran.

“Lamento imenso, e estou extremamente desapontado por não ter podido marcar presença”, pode ler-se. “Estou muito orgulhoso destes quatro irmãos. Estou pasmado com a sua durabilidade, e felicíssimo com esta distinção”.

Andy Taylor foi guitarrista dos Duran Duran entre 1980 e 1986, tendo voltando à banda entre 2001 e 2006.

Na cerimónia deste ano do Rock and Roll Hall of Fame os artistas indicados foram Pat Benatar, Duran Duran, Eminem, Eurythmics, Dolly Parton, Lionel Richie e Carly Simon.