Morreu aos 34 anos Aaron Carter, cantor e irmão de Nick Carter dos Backstreet Boys

O cantor e ator norte-americano Aaron Carter foi encontrado morto em casa, na cidade de Lancaster, no estado norte-americano da Califórnia. Tinha 34 anos.

Segundo o site “TMZ”, as autoridades terão recebido nota de “homem afogado na banheira” às 11 horas locais. Tratava-se do rapper e antiga estrela infanto-juvenil, irmão de Nick Carter, um dos elementos dos Backstreet Boys.

Aaron chegou ao estrelato no final dos anos 90 como cantor pop, lançando quatro álbuns de estúdio. O primeiro disco de estúdio, homónimo, data de 1997, quando Carter tinha apenas 9 anos de idade. Vendeu 1 milhão de cópias. O seu sucessor, "Aaron's Party (Come Get It), lançado três anos depois, triplicou esse número.

Na adolescência, Aaron Carter lançaria mais dois álbuns e participaria em digressões dos Backstreet Boys. A sua carreira entraria em estagnação ainda antes da chegada à maioridade. Em 2013, com apenas 26 anos, o músico declarava-se falido. Em 2018, regressaria após 16 anos de ausência discográfica, com o álbum “Love”. Mais recentemente, foi notícia devido ao abuso de drogas, tendo sido internado para tratar toxicodependência.