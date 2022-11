Amber Heard apagou a sua conta do Twitter depois da chegada de Elon Musk. E pode haver uma razão para isso

Amber Heard apagou a sua conta oficial no Twitter, depois de esta rede social ter sido adquirida por Elon Musk.

Recorde-se que, em 2017, Amber e Musk mantiveram uma relação amorosa. Mais tarde, o magnata fez parte da lista de nomes de testemunhas para o julgamento que a opôs a Johnny Depp, ainda que não tenha sido chamado a depor. Ao longo do processo, Musk não tomou partido de qualquer das partes, limitando-se a afirmar, em maio de 2022, “espero que eles sigam em frente. No seu melhor, ambos são incríveis”.

As contas de Amber Heard no Instagram e no Facebook ainda não foram apagadas. A atriz ainda não se pronunciou oficialmente sobre as razões que a levaram a abandonar o Twitter.