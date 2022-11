Os Slipknot vão estar na Europa no final da primavera. E Portugal?

Os Slipknot anunciaram uma nova digressão pela Europa em 2023.

A banda norte-americana irá dar nove concertos no velho continente, começando em Nickelsdorf, na Áustria, a 7 de junho. Até 21 de junho, passarão ainda por países como a Chéquia, a Dinamarca ou a Alemanha. Portugal, para já, está fora desta nova digressão.

Os Slipknot, que lançaram este ano um novo álbum de estúdio, “The End, So Far”, já tinham anunciado concertos pela Austrália, Japão e Indonésia, em março e abril.

Conheça todas as datas dos Slipknot na Europa:

7/6 - Nickelsdorf, Áustria @ Nova Rock

8/6 - Hradec, Chéquia @ Rock For People

10/6 - Interlaken, Suíça @ Greenfield

13/6 - Amesterdão, Países Baixos @ Ziggo Dome

14/6 - Esch-Sur-Alzette, Luxemburgo @ Rockhal

16/6 - Copenhaga, Dinamarca @ Copenhell Festival

17/6 - Dessel, Bélgica @ Graspop Metal Meeting

20/6 - Hamburgo, Alemanha @ Barclays Arena

21/6 - Berlim, Alemanha @ Mercedes Benz Arena

Poucas semanas depois terá lugar, em Algés, o NOS Alive - que em 2022 contou com os Metallica como um dos cabeças de cartaz e onde os Slipknot atuaram em 2009 - e no fim de junho costuma realizar-se em Lisboa o VOA - Heavy Rocks, festival inteiramente dedicado ao metal, que ainda não anunciou a sua edição de 2023. Há três anos, foi no VOA que os Slipknot deram o seu mais recente concerto em Portugal.