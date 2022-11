Kanye West prometeu ficar calado durante um mês para se purificar. A seguir, fez oito ‘tweets’

Kanye West anunciou, através do Twitter, que irá remete-se ao silêncio durante um mês. “Não vou falar com ninguém”, garantiu.

De parte, assegura, ficarão também a atividade sexual, o visionamento de filmes para adultos e o consumo de álcool.

Porém, o músico deixou no ar a possibilidade de continuar a partilhar os seus pensamentos via Twitter, rede social à qual voltou após a mesma ter sido adquirida por Elon Musk. E assim fez, de imediato. Nas últimas horas, numa série de oito ‘tweets', deixou elogios ao basquetebolista Kyrie Irving, também envolvido em polémica devido a declarações antissemitas, e abordou a sua própria saúde mental: “Fui quase drogado para me tornarem uma celebridade bem comportada”.