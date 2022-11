Kanye West não pode vender t-shirts que dizem “White Lives Matter” porque a marca foi registada por dois homens negros

dr / via twitter

Kanye West não irá poder vender t-shirts com o slogan “As Vidas Brancas Importam”.

A frase, comummente usada por grupos neo-nazis, é uma marca registada nos Estados Unidos, pertencente a dois homens negros.

Segundo a Capital B, uma organização de apoio aos direitos dos afro-americanos, a frase foi registada por um ouvinte do programa de rádio “Civic Cipher”, com o objetivo de impedir que “as pessoas erradas” detenham os direitos sobre a mesma.

Esse mesmo ouvinte ofereceu, mais tarde, esses direitos a Ramses Ja e Quinton Ward, apresentadores do “Civic Cipher”. Caso alguém tente lucrar com a frase, os dois poderão avançar com um processo judicial por violação de direitos de autor.

Recorde-se que Kanye West foi visto com uma t-shirt com a frase em questão, durante a Semana da Moda de Paris. Desde então, o músico proferiu várias declarações antissemitas, perdendo os contratos que tinha com a Adidas, a Balenciaga ou a Gap.