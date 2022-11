Everything But The Girl anunciam primeiro álbum em 24 anos: “achámos que gostariam de saber disto”

Os Everything But The Girl anunciaram o lançamento de um novo álbum, o primeiro em 24 anos.

A dupla formada pelo casal Tracey Thorn e Ben Watt recorreu às redes sociais, para dar as boas novas aos fãs: “achámos que iriam gostar de saber isto”, pode ler-se.

O disco, ainda sem título, deverá ser lançado na próxima primavera. Este será o primeiro álbum dos Everything But The Girl desde “Temperamental”, de 1999.

Nos últimos anos, Ben Watt e Tracey Thorn têm-se dedicado à reedição de boa parte dos seus álbuns enquanto Everything But The Girl. O mais recente disco a ser reeditado foi “Eden”, originalmente lançado em 1984.