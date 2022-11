Kanye West foi ver o seu filho a jogar futebol, mas acabou por abandonar o campo após discutir com uma mulher.

De acordo com o website “TMZ”, o episódio ocorreu no passado fim de semana, e envolveu uma alegada amiga da família Kardashian. Não se sabe, no entanto, o que terá motivado a discussão.

Kim Kardashian também esteve presente no jogo, mas não terá tido qualquer interação com Kanye West.

O momento em que Kanye abandonou o campo foi registado em vídeo e pode ser visto aqui: