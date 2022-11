Bruce Springsteen recorda o seu antigo saxofonista, Clarence Clemons: “Toquei guitarra para ele no dia da sua morte”

Bruce Springsteen recordou o dia em que a sua E Street Band perdeu o saxofonista Clarence Clemons, em 2011.

Em entrevista a Howard Stern, Springsteen revelou ter visitado Clemons no hospital, após este ter sofrido um AVC. No dia em que o saxofonista morreu, Springsteen estava lá, com a sua guitarra. “Sentia que ele conseguia ouvir-me porque conseguia apertar-nos a mão”, afirmou. “Toquei guitarra para ele no dia da sua morte: a ‘Land of Hope and Dreams’”.

Clemons era um dos membros fundadores da E Street Band e participou em quase todos os álbuns do “Boss” até “Wrecking Ball”, de 2012. Foi substituído pelo seu sobrinho, Jake.