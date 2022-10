“Ele voltou”: as reações à vitória de Lula, de Leonardo DiCaprio a Anitta

A vitória de Lula da Silva nas eleições presidenciais brasileiras realizadas este domingo motivou várias reações no mundo artístico, com o triunfo tangencial do antigo presidente e candidato do Partido dos Trabalhadores sobre o ainda presidente Jair Bolsonoro a conhecer impacto internacional.

Reconhecido defensor da preservação da Amazónia, o ator Leonardo DiCaprio escreveu no Instagram que “o resultado da eleição brasileira apresenta uma oportunidade de mudar o curso da história, não apenas para o Brasil e a Amazônia, mas para o mundo”. “O Brasil é um dos oito países que abriga a Floresta Amazónica, uma vasta região chamada Amazónia. A Amazônia é uma das cinco Áreas Selvagens de Alta Biodiversidade do mundo e abriga milhões de espécies de vida selvagem, muitas das quais ainda não foram descobertas ou descritas. Também é fundamental para a população indígena de 20 milhões que dependem de ecossistemas e recursos naturais para sua subsistência e cultura. A Amazónia armazena até 140 mil milhões de toneladas de carbono e desempenha um papel crucial nos ciclos da água, padrões climáticos e regulação climática”, completa o ator norte-americano.

Sem palavras, mas com simbolismo, Chico Buarque mostrou uma foto sua com o indicador e o polegar da mão formando o L de Lula.

Por cá, Dino D'Santiago saudou a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva com uma imagem do político em campanha, encimada por “Ele voltou”. Dino D'Santiago legendou-a com a expressão “amor com amor se paga”.

“Lula!”: uma breve exclamação define os sentimentos de Miguel Guedes, vocalista dos portugueses Blind Zero, escolhendo uma imagem da bandeira do Brasil onde no lugar de “Ordem e Progresso” se pode ler “O pesadelo vai acabar”.

“Sorrindo de novo (…) O ‘after’ da posse é por minha conta", gracejou a cantora brasileira Ludmilla, partilhando uma foto em que é retratada junto ao candidato vencedor.

Anitta fala em “alívio” e enfatiza a “necessida de colocar a democracia em prática”: “Acolher e respeitar o vizinho que votou diferente, compreender e respeitar a pessoa que votou igual a você mas discorda em algumas coisas. Só assim a gente nunca mais vive o pesadelo que foi essa eleição. Essa guerra social que vivemos. Enquanto ainda tratarmos o outro com agressividade, raiva e desrespeito só estaremos sendo o espelho daquilo que dizemos que estamos lutando contra”

Também a banda norte-americana Garbage assinalou a vitória de Lula:

Em atualização