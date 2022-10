Tom Morello demonstrou o seu apoio para com Lula da Silva, na véspera da segunda volta das eleições presidenciais no Brasil.

Nas redes sociais, o guitarrista dos Rage Against the Machine partilhou uma imagem de apoio a Lula, juntamente com a mensagem: “Vamos provar que a humanidade é maior que o fascismo”.

Morello já havia deixado claro o seu apoio a Lula, durante a campanha para as presidenciais, em setembro. Veja a publicação: