Os 13 álbuns preferidos de Eddie Vedder dos Pearl Jam

Há nove anos, a plataforma Discogs convidou Eddie Vedder, dos Pearl Jam, a discorrer sobre os seus álbuns preferidos de todos os tempos.

Assumindo a sua “hesitação”, já que as suas escolhas “poderão desmistificar tudo”, Vedder adiantou que “as nossas influências são o que somos”.

“É muito raro existir uma visão completamente pura. Até o Daniel Johnston soa aos Beatles. É o problema das bandas que se inspiraram nos primeiros sons de Seattle, não diluem as suas influências o suficiente”, acrescentou.

Ainda assim, há duas bandas de Seattle nesta lista: os Soundgarden (com “Screaming Life / Fopp”) e os Mudhoney (com “Mudhoney”). Destaque ainda para a presença dos Ramones, The Who e Pixies ("para mim foram gigantes") e, mais surpreendente, dos Jackson 5.

Confira a lista dos 13 álbuns preferidos de Eddie Vedder, tal como elencados em 2013:

The Jackson 5 – Third Album

The Beatles – The Beatles

The Who – Tommy

Ramones – Road To Ruin

Talking Heads – More Songs About Buildings And Food

Various – Music And Rhythm [compilação de 1982 com Peter Gabriel, XTC, Nusrat Fateh Ali Khan, entre outros]

Sonic Youth – Daydream Nation

Jim O’Rourke – Insignificance

Fugazi – 13 Songs

Soundgarden – Screaming Life / Fopp

Mudhoney – Mudhoney

Tom Waits – Nighthawks At The Diner

Pixies – Surfer Rosa