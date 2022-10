Fernando Ribeiro (Moonspell): “Em Portugal há pessoas a viver em tendas, mas escolhemos o ódio”

A poucos dias dos concertos com os quais a banda celebrará 30 anos de carreira - a 31 de outubro no Coliseu do Porto e a 1 de novembro no Coliseu de Lisboa -, Fernando Ribeiro, que é vocalista dos Moonspell e também licenciado em Filosofia, falou no podcast Posto Emissor sobre a cultura do cancelamento e suas implicações mais amplas.

“A diferença é que antigamente tentávamos de tudo para evitar o ódio. Entretanto, a economia tomou o centro das atenções: antes decidia-se pelo bem-estar, agora é pela economia. Em Portugal há pessoas a viver em tendas, mas escolhemos o ódio, o que é preocupante.”

Pode ouvir a resposta na íntegra a partir da 1h 02m 23s.