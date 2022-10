Nick Cave confirma: vem aí um novo álbum dos Bad Seeds

Nick Cave confirmou que irá, ainda este ano, começar a trabalhar no sucessor de “Ghosteen” (2019), o último álbum dos Bad Seeds.

“Um homem tem que se sentar no seu espaço, e confrontar a sua completa falta de ideias sobre as coisas”, disse, numa sessão de perguntas e respostas com o jornalista Sean O'Hagan (com quem escreveu “Faith, Hope and Carnage", livro que terá edição em Portugal no próximo mês), decorrida em Londres.

“Não aponto nada, não imagino títulos porreiros. Marco uma data no calendário, sento-me e componho um disco”.

“O início surge de uma completa ausência de ideias, e cada verso que escrevo parece confirmar o facto de que não sou muito bom no que faço”, brincou.

Em 2021, Nick Cave lançou “Carnage” na companhia de Warren Ellis, seu parceiro nos Bad Seeds.