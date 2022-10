Nick Cave: “O Kanye West é o maior artista da nossa geração, mas precisava mesmo de descer tão baixo?”

Nick Cave está “desapontado” com Kanye West.

O líder dos Bad Seeds participou em Londres de uma sessão de perguntas e respostas com o jornalista Sean O'Hagan (com quem escreveu “Faith, Hope and Carnage", livro que terá edição em Portugal no próximo mês), tendo sido questionado por um fã sobre a separação entre a obra e o artista.

Segundo relata o “NME”, Cave começa por referir o nome de Morrissey, “que tem algumas das canções mais bonitas da minha geração”, mas em várias ocasiões produziu juízos racistas e xenófobos, Cave depressa chegou a Kanye West.

“Na minha opinião, ele é o maior artista da nossa geração. Adoro a música dele. O ‘Yeezus’ e aqueles álbuns gospel… Não soam a nada que tenha ouvido antes”, afirmou. “Mas o antissemitismo é lamentável. Esta pessoa precisa mesmo de descer tão baixo? É muito desapontante, e durante algum tempo vou ter dificuldades para ouvir um disco do Kanye”.

“Em última instância, vou dar mais valor à obra, e sei que vou superar isso e poder ouvir a música dele outra vez. Ele não irá estar preso para sempre no pior aspeto da sua personalidade, e a música que ele faz é uma viagem para além disso", rematou.