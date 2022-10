Bruce Springsteen partilhou uma versão para ‘Don’t Play That Song', um dos clássicos de Aretha Franklin.

O tema irá fazer parte de “Only The Strong Survive”, disco de versões de canções soul que será lançado pelo “Boss” a 11 de novembro.

É o terceiro single de “Only The Strong Survive” a ser conhecido, depois de ‘Do I Love You (Indeed I Do)’, de Frank Wilson, e ‘Nightshift’, dos Commodores. Ouça-o aqui: