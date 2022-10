Malas Chanel, um relógio Rolex e até dinheiro vivo: Drake celebrou o 36º aniversário mas os convidados é que receberam as prendas

Drake celebrou recentemente o seu 36º aniversário, com uma festa de arromba numa discoteca em Miami, no estado norte-americano da Florida.

O rapper contou com a presença de celebridades e amigos como DJ Khaled, 21 Savage ou Lil Baby que, tal como os demais convivas, foram agraciados com diversas prendas: cartões de oferta no valor de 5 mil euros, 10 mil euros em dinheiro vivo, malas da Chanel e até um relógio Rolex, avança o site “TMZ”.

Um dos destaques da festa foram as notas de 500 dólares - falsas, claro - que mandou imprimir com o seu próprio rosto. Veja os vídeos: