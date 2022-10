Fãs brasileiros dos Coldplay protestam deitados na rua depois de bilhetes esgotarem em poucos minutos

Os fãs dos Coldplay em Curitiba, Brasil, manifestaram-se contra a rapidez com que os bilhetes para o concerto do grupo naquela cidade esgotaram, deitando-se no meio de uma avenida movimentada.

Depois de terem cancelado oito concertos no Brasil, os Coldplay anunciaram agora novas datas, duas delas em Curitiba. Em poucos minutos, tanto os bilhetes físicos como os bilhetes online foram vendidos.

A edição brasileira da “Rolling Stone” relata que houve pessoas a acamparem durante dois dias, de forma a poder adquirir um bilhete. Veja um vídeo dos protestos:

Recorde-se que os Coldplay têm quatro concertos agendados em Portugal. A banda atuará no Estádio Cidade de Coimbra nos dias 17, 18, 20 e 21 de maio de 2023.