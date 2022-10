Carly Simon perde as duas irmãs para o cancro em apenas um dia

Joanna Simon e Lucy Simon, as duas irmãs mais velhas da cantora norte-americana Carly Simon (a voz de ‘You’re So Vain' e ‘Nobody Does It Better’), morreram esta semana após batalhas contra o cancro.

Joanna, de 85 anos, faleceu quarta-feira, vítima de cancro na tiróide, e Lucy, de 82, perdeu a vida na quinta, na sequência de um cancro na mama.

À semelhança de Carly, também Joanna e Lucy trabalharam na indústria do entretenimento: Lucy tocou, aliás, com Carly na dupla folk The Simon Sisters, nos anos 60. Ao longo da carreira, venceria dois Grammys por dois álbuns para crianças, que compôs em parceria com o seu marido, David Levine; Joanna fez carreira enquanto cantora de ópera, tendo-se retirado da indústria musical em 1986, passando a trabalhar como correspondente da estação PBS até 1992.

Há quatro anos, Carly Simon, de 77 anos, perdeu o seu irmão mais novo, Peter, que faleceu devido a um ataque cardíaco quando sofria, também ele, de cancro.