Bono pede desculpa por ter “obrigado” os utilizadores do iTunes a descarregar um álbum dos U2

A poucos dias do lançamento de “Surrender: 40 Canções, Uma História”, o novo livro de Bono, o jornal “The Guardian” publicou um excerto do mesmo, no qual o vocalista dos U2 aborda a polémica provocada pelo lançamento de “Songs of Innocence”, disco de 2014.

À altura, a banda fez uma parceria com o iTunes, para que milhões de utilizadores da plataforma descarregassem, automaticamente e de forma gratuita, o disco. No entanto, a estratégia foi imediatamente alvo de muitas críticas.

“Os críticos podem acusar-me de me ter excedido. E excedi”, escreve Bono, que afirma que a ideia nasceu após um encontro com Tim Cook, diretor executivo da Apple. “Ele pagava-nos pelo disco, e depois distribuía-o gratuitamente às pessoas. Ouvi-lo ou não seria escolha delas”.

“Pensei que se a nossa música estivesse ao alcance das pessoas, poderiam escolher dar-lhe uma hipótese. Não foi bem assim”, admite. “A culpa foi minha”.

“Surrender: 40 Canções, Uma História” tem data de edição marcada para o dia 1 de novembro.