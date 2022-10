Os Inhaler lançaram um novo single: ouça e veja o videoclip de ‘Love Will Get You There’

Os Inhaler, banda formada pelo filho de Bono (U2), lançaram um novo single. ‘Love Will Get You There’ fará parte do segundo álbum de estúdio do grupo, “Cuts & Bruises", a sair no dia 17 de fevereiro.

O tema vem acompanhado de um vídeo realizado por James Arden, que mostra os quatro membros dos Inhaler a participar numa espécie de paródia de um talk show.

Juntamente com o single, a banda divulgou ainda o alinhamento e a capa de “Cuts & Bruises”. Confira tudo em baixo:

‘Just To Keep You Satisfied’

‘Love Will Get You There’

‘So Far, So Good’

‘These Are The Days’

‘If You’re Gonna Break My Heart’

‘Perfect Storm’

‘Dublin In Ecstasy’

‘When I Have Her On My Mind’

‘Valentine’

‘The Things I Do’

‘Now You Got Me’