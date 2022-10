Kanye West quer construir a sua própria cidade: chama-se Yecosystem

Kanye West tem planos para construir a sua própria cidade, à qual chamará “Yecosystem”, noticia a “Rolling Stone”.

O músico já terá registado, através da sua equipa, vários nomes de marcas para o efeito. Os planos para a construção desta cidade arrancaram há anos, com o objetivo de inaugurar o primeiro complexo já no mês de novembro.

A cidade é descrita como uma espécie de negócio autossustentável, com as suas próprias casas, lojas, comida e bebida. A ideia de Kanye é a de espalhar estas mini-comunidades pelos Estados Unidos.

Fonte próxima do músico afirmou à “Rolling Stone” que este “está a fazer coisas com as quais as pessoas nem sonham”. “Ele vem de um lugar bom. Quer que tudo o que as pessoas toquem, que seja dele, seja boa e cause impacto no mundo”.