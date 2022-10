Howard Stern: “Se Kanye West tem uma doença mental assim tão grave, porque não escolhem um tutor para tomar conta do dinheiro dele?”

O radialista Howard Stern comparou Kanye West a Hitler, após o músico ter feito vários comentários antissemitas.

No seu programa na rádio SiriusXM, Stern começou por dizer não querer “gastar energias com esta personagem”, mas acrescentou imediatamente: “estou farto que as pessoas desculpem o seu comportamento”.

“Se ele tem uma doença mental assim tão grave, porque é que não escolhem um tutor para tomar conta do dinheiro dele, como fizeram com a pobre Britney Spears?”, questionou.

“Se um jornal não se refere a ti como designer ou génio, não é por serem judeus, é porque não querem saber quem tu és ou qual a tua área de negócio. Tu és rapper. Foi assim que te tornaste famoso”.