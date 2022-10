Lembra-se de ‘Beautiful’, hino de autoaceitação de Christina Aguilera? 20 anos depois, tem um vídeo novo sobre os perigos das redes sociais

Christina Aguilera revelou um novo vídeo para a sua canção ‘Beautiful’, originalmente lançada há 20 anos.

Neste vídeo, a cantora alerta para a forma como as redes sociais vieram “mudar a nossa relação com os nossos corpos”.

No final do vídeo, protagonizado por crianças e adolescentes, surge a seguinte mensagem: “Nos últimos 20 anos, desde que [o álbum] ‘Stripped’ foi lançado, as redes sociais mudaram a relação que temos com os nossos corpos e, consequentemente, a nossa saúde mental. Estudos indicam que o tempo que passamos nesses sites está associado a problemas com a nossa imagem corporal, feridas autoinflingidas e distúrbios alimentares em crianças e adolescentes. Isto tem de mudar”.

No vídeo original de ‘Beautiful’, canção escrita por Linda Perry (4 Non Blondes), dois homens beijavam-se, o que causou elogios da comunidade LGBTQ+, mas também alguma controvérsia. À “Rolling Stone”, Christina Aguilera explicou, este ano, que na altura não pensou que a decisão pudesse ser polémica. “Para mim, foi muito natural [convidar] pessoas que se sentissem fortes não só pela sua sexualidade, mas por aquilo que são. Quem diria que, tantos anos mais tarde, viria a tornar-se um momento icónico, com pessoas a contarem-me como o vídeo mudou as suas vidas e as inspirou a revelarem ser gays?”, conta. “É muito bonito poder ser parte das histórias das pessoas, dessa forma.”