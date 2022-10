O funk é o novo rock? Ouça a nova canção dos Arctic Monkeys, ‘I Ain’t Quite Where I Think I Am’

Os Arctic Monkeys partilharam mais uma canção nova, retirada ao seu próximo disco, “The Car”.

‘I Ain’t Quite Where I Think I Am’, tema de sonoridade funk que foi estreado durante o concerto dos Arctic Monkeys em Zurique (Suíça), em agosto, vem acompanhado de um vídeo realizado por Ben Chappell e Zackery Michael.

À conversa com Zane Lowe, na Apple Music 1, Alex Turner explicou que a banda se tem “divertido mais com este tipo de ideias”, referindo-se à utilização de instrumentos de cordas na mistura final.

‘I Ain’t Quite Where I Think I Am’ sucede, assim, a ‘Body Paint’ e ‘There’d Better Be A Mirrorball', previamente disponibilizadas. “The Car” sai na próxima sexta-feira, 21 de outubro.