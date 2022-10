Mais Palma’s Gang ao vivo: a reunião do supergrupo rock de Jorge Palma ganha segundo concerto

Há mais uma data a juntar à série de espetáculos especiais que Jorge Palma vem dando, nas últimas semanas.

De título “Antologia”, esta sequência de concertos concentra-se em certos álbuns específicos da carreira do músico português. A 19 de novembro, Jorge Palma vai encerrar esse ciclo reunindo o Palma's Gang, com Alex, Flak e Kalú, no Capitólio, em Lisboa. Como essa data já esgotou, o Palma's Gang apresentar-se-á agora, também, no dia 20, na mesma sala.

Os passes para todos os concertos estão esgotados, mas ainda há bilhetes individuais para os concertos restantes, entre 18 euros e 35 euros.

A série “Antologia” começou no Palácio Baldaya, em Benfica, com um concerto dedicado ao álbum “Só” (1991). Seguiu-se um espetáculo no Tivoli, também em Lisboa, no qual Jorge Palma tocou temas do seu primeiro single, ‘The Nine Billion Names of God’, de 1972 (agora reeditado), do EP “Última Canção” (1973) e dos álbuns "Com Uma Viagem na Palma da Mão" (1975), “'Té Já” (1977) e “Qualquer Coisa Pá Música” (1979).



A 26 de outubro, Jorge Palma vai recordar - sempre no Tivoli - os álbuns "Acto Contínuo" (1982), "Asas e Penas" (1984) e “Lado Errado da Noite” (1985). A 1 de novembro, é a vez de "Quarto Minguante" (1986), "Bairro do Amor" (1989) e “Jorge Palma (Proibido Fumar)” (2001) e no dia 8 sobem ao palco as canções de "Norte" (2004), "Voo Nocturno" (2007) e “Com Todo o Respeito”(2011).

A série “Antologia” termina com os concertos de reunião do Palma's Gang, a 19 e 20 de novembro, no Capitólio. Criados em 1992, os Palma's Gang reuniam Jorge Palma, Flak e Alex (dos Rádio Macau) e Kalú e o malogrado Zé Pedro, dos Xutos & Pontapés.