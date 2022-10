Little Simz ganha o Mercury Prize 2022

A rapper britânica Little Simz venceu a edição de 2022 do Mercury Prize, um dos mais importantes prémios da indústria musical britânica.

“Sometimes I Might Be Introvert”, o seu quarto álbum de estúdio, bateu a concorrência de nomes como as Wet Leg, Yard Act, Sam Fender ou Harry Styles.

Ao receber o prémio, Little Simz prestou homenagem ao seu produtor, Inflo, dizendo que houve alturas, durante as gravações, em que sentiu que “não iria acabar este disco”.

“Ele apoiou-me e levou-me a apresentar-vos este disco”, acrescentou.

A cerimónia deste ano do Mercury Prize deveria ter ocorrido no mês passado, mas foi adiada devido à morte da rainha Isabel II.

Em 2021, “Sometimes I Might Be Introvert” foi eleito pela BLITZ como o 9º melhor álbum internacional desse ano. Em junho, Little Simz estreou-se em Portugal, com um concerto no Primavera Sound do Porto.